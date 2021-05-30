Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü
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Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü

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Galatasaray'ın geçen sezon farklı takımlara kiraladığı 6 futbolcusu Diagne, Sekidika, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün ve Atalay Babacan takıma geri döndü.

Galatasaray'ın 2020/21 sezonu için kiralık olarak gönderdiği futbolcular takıma geri döndü.

DIAGNE DE DÖNDÜ

İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Diagne yurt dışına giden tek isim olurken Jimmy Durmaz Karagümrük'ten, Sekidika Konyaspor'dan, Ali Yavuz Kol Denizlispor'dan, Yunus Akgün Adana Demirspor'den ve Atalay Babacan da Adanaspor'dan, Sarı-kırmızılılara döndü.

Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü
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