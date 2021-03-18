Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor

18.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:54

Liverpool, genç sol beki Kostas Tsimikas'ı başka bir takıma kiralamak istiyor. Galatasaray'ın Sarracchi'nin yerine düşündüğü Yunan sol bek için takım arkadaşı Ozan Kabak aracılık yapıyor. Sarı-kırmızılılar Tsimikas'ı iki yıllığına kiralamak istiyor.

Galatasaray sol bek için yeni bir isme yöneldi. Marcelo Saracchi ile devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta oynayan Van Aanholt'u gündemine almıştı. Galatasaray'ın radarına giren ikinci isim olan Kostas Tsimikas için ise Ozan Kabak aracılık yapıyor.

ANLAŞMA İKİ YILLIK

G.Saray, Liverpool'un 13 milyon Euro'ya renklerine bağladığı ancak forma giymekte zorlanan Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ile ilgileniyor. Liverpool'un da oyuncuyu kiralamak istemesi Aslan'ın elini güçlendiriyor. Ozan Kabak'tan da G.Saray ile ilgili bilgiler alan Tsimikas'ın iki yıllığına sarı-kırmızılı formayı giymesi için temaslar sürüyor. 1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.

KOSTAS TSIMIKAS KİMDİR?

Liverpool'a sezon başında Olympiakos'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Tsimikas, takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı. İngiliz ekibiyle sadece 6 maça çıkabilen 24 yaşındaki futbolcu, Yunanistan A Milli Takımı'nda da 6 maçta görev yaptı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor
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