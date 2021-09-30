Galatasaray'ın İtalyan kondisyonerini tekme ile yaralayan sanığa 1 yıl hapis istemi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Kadir Has Stadyumu'nda 2019 yılında oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona eren mücadelede misafir takımın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali'nin (57) sırtına tekme atarak yaraladığı iddiasıyla Kayserispor taraftarı Serkan D. (30) hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.