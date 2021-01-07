Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği İrfan Can Kahveci için yönetim kolları sıvadı. Galatasaray, Başakşehir'e ilk olarak Diagne, Emre Akbaba artı 2 milyon euroluk teklif yaptı. Sonraki teklif ise Diagne artı Luyindama şeklinde oldu.

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için gözünü kararttı, operasyona başladı.

Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için hem ilk 11'deki oyuncularını gözden çıkaran hem de kesenin ağzını açan Sarı-Kırmızılılar, iki farklı teklif paketi hazırladı. Bunlardan ilki, Diagne, Emre Akbaba artı 2 milyon euroydu.

İKİNCİ TEKLİFE DAHA SICAK BAKTILAR

Öncelikle bu teklif üzerinden bir görüşme ve pazarlık gerçekleşti. Ardından Galatasaray Yönetimi, Diagne artı Luyindama önerisiyle Başakşehir'in kapısını çaldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve kurmaylarının, bu ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

YAKIN ARKADAŞLARI VAR

Bunun en önemli sebeplerinden biri ise İrfan Can'ın Galatasaray'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la da yakın arkadaş. İrfan'ın hem bu isimlerle birlikte oynamak istediği hem kariyerini Fatih Terim yönetiminde bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

(Akşam)