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Galatasaray'ın hazırladığı veda videosu Selçuk İnan'ı duygulandırdı

Galatasaray'da futbol kariyerine son veren Selçuk İnan, sarı kırmızılı kulübün hazırladığı ve içinde Felipe Melo, Wesley Sneijder, Johan Elmander gibi eski futbolcuların da mesajlarının yeraldığı videoyu izlerken duygusal anlar yaşadı.

26.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:56

Selçuk İnan, kendisi için kulübün hazırlattığı ve Galatasaray'da birlikte forma giydiği futbolcu arkadaşlarının mesajlarını izledi. Tecrübeli ismin mesajları izlerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hazırlanan videoda bu sezon Galatasaray'da top koşturan Fernando Muslera, Ryan Donk, Adem Büyük, Mario Lemina, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli ve Okan Kocuk'un yanı sıra daha önce sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Wesley Sneijder, Johan Elmander, Albert Riera, Bafetimbi Gomis, Umut Bulut, Olcan Adın, Alex Telles, Yekta Kurtuluş, Armindo Bruma, Fernando Reges, Nordin Amrabat, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Ozan Kabak ve Didier Drogba'dan da mesajlar yer aldı.

"HEPSİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ, ÖNEMLİ"

Videoyu izledikten sonraki hislerini anlatan Selçuk İnan, "Çok duygulandım. Bu kadar önemli futbolcuların, bu kadar güzel insanların ufacık da olsa kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca duygulandırdı. Onları televizyondan da olsa görmek bile beni mutlu etti. Hepsini çok seviyorum. Hepsi birbirinden değerli, önemli. Gerek saha içinde gerekse saha dışında çok güzel şeyler paylaştık. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hüzünlüyüm. Her şeyin bir sonu var. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlara da kendi hayatlarında sağlıklı, mutlu ve aileleriyle birlikte güzel bir hayat diliyorum. İlla ki her biriyle yolumuz yeniden kesişecek. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hazırladığı veda videosu Selçuk İnan'ı duygulandırdı
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