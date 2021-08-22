Aslan'ın Viking'i sahne alıyor! Victor Nelsson'un lisansı maça yetiştirildi
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Aslan'ın Viking'i sahne alıyor! Victor Nelsson'un lisansı maça yetiştirildi

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Aslan'ın yeni stoperi Victor Nellson'un evrak işleri tamam. 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin Hatayspor karşılaşması öncesi lisansı çıkarıldı. Fatih Terim'in genç stoperi ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı. Danimarkalı savunmacı, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek. 10 günce takıma katılan Nelsson'un, antrenman eksiği bulunmuyor.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı öncesi yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı yetişti

PARTNERİ LUYİNDAMA

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç cezalı. Marcao'nun takımdan ayrılma ihtimali de var. Aslan'ın bu sezonki stoper tandeminde Luyindama ve Victor Nelsson olacak. İlerleyen süreçte Luyindama'nın yerine başka bir isim alınma ihtimali de var.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı öncesi yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı yetişti
Aslan'ın Viking'i sahne alıyor! Victor Nelsson'un lisansı maça yetiştirildi
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Aslan'ın Viking'i sahne alıyor! Victor Nelsson'un lisansı maça yetiştirildi - Haberler Spor
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