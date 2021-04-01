Galatasaray'ın Hatayspor karşısına çıkacağı 11 şekillenmeye başladı

Süper Lig'de 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Marcao ve Luyindama'nın cezalı olması, Taylan Antalyalı'nın koronavirüse yakalanması savunma hattını nasıl kuracağı konusunda teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Savunmacı seçiminde fazla da bir alternatifi kalmayan Terim'in Donk-Ozornwafor ikilisi ile maça başlaması bekleniyor.

Galatasaray, milli aradan sonra takım kurmakta zorlanıyor. Özellikle savunma bölgesinde Marcao ve Luyindama'nın cezaları ile Taylan Antalyalı'nın koronavirüse yakalanması Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.

OZORNWAFOR 11'E

Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunda değişikliğe gidecek olan Terim, bu bölgede oynatacağı isimleri de yavaş yavaş netleştiriyor. Sabah'ın haberine göre bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak.

FEGHOULI, 8 NUMARA POZİSYONUNA GEÇECEK

Marcao-Luyindama ikilisinin yokluğunda savunmayı Donk-Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.