Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.

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Süper Lig'in 35. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.

Cezalı durumdaki Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İzmir'e gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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