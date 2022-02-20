Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye gol yağdırdığı maçtan sonra genç futbolcudan olay gönderme
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Elit U17 Ligi 1. grup 16. hafta maçında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 5-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'ın genç yeteneği Beknaz'ın maçın ardından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin U16 ve U17 takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe U16'da kazandı, Galatasaray ise U17'de kazandı.
Fenerbahçe U16 takımı, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. U17 takımları arasındaki maçı ise Galatasaray 5-0 kazandı.
Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyetinde Baran Demiroğlu hat-trick yaptı, diğer goller Ali Turap Bülbül ve İnanç Gürbüz'den geldi
Galatasaray'ın genç yeteneği Beknaz Almazbekov sosyal medyadan sert gönderme yaptı. Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaşan Beknaz, "Sarmıyor artık" ifadesini kullandı. Bu sözlere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.