Galatasaray'ın Eylül Ayı Divan Kurulu Başladı

Galatasaray Eylül ayı Olağan Divan Kurulu, gündemin okunmasıyla başladı.



Galatasaray'ın Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu, divan kurulu ve kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Toplantı, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın gündemi üyelere sunmasıyla başladı. Ayrıca Haziran ayı Olağanüstü tutanakları da oy birliği ile kabul edildi. Sarı-kırmızılıların divan kurulundaki gündemi şöyle:



1 - Geçen iki aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,



2 - Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,



3 - 16 Ağustos 2017 tarihli Olağanüstü Divan Toplantısı'nda gündemin 1. maddesinde görüşülen konular hakkında kulüp yönetiminin açıklama sunması,



4 - Riva - Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesislerimizle ilgili bilgi sunulması,



5 - Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarında Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolite mali tabloların Yönetim Kurulunca sunulması,



6 - Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolite mali tablolarla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,



7 - Gündemin 5. ve 6. maddesinde sunulan tablolarla ilgili görüşme,



8 - Güncel konular ve üyelerin kulüple ilgili konularda teklif, tavsiye ve görüşleri. - İSTANBUL