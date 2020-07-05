Galatasaray'ın evindeki 9 maçtır yenilmezlik serisi sona erdi Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 9 maç sonra yenildi.

Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 9 maç sonra yenildi.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların ligdeki maçlarda Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliği sona erdi. Aslan en son Başakşehir'e evinde kaybetmişti. Galatasaray daha sonra oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA