Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Skibbe'nin yeni adresi çok şaşırttı
2008-09'da Galatasaray'ı, ardından Eskişehirspor'u çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın başına geçti. Skibbe'nin yardımcılığını Türk teknik adam Serhat Umar yapacak.
Leverkusen'deki başarılı döneminden sonra Galatasaray'a gelen Michael Skibbe, şimdilerde Japon liginde sınav verecek. Türkiye'de Galatasaray ve Eskişehirspor'u çalıştıran Alman hoca, Japon takımı Sanfrecce Hiroshima'nın başına geçti.
YARDIMCISI SERHAT UMAR
Fanatik'in haberine göre; Skibbe'nin yardımcılığını 38 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar yapacak. Genç ve başarılı çalıştırıcı son olarak Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımcılığını yapıyordu.
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Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.
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