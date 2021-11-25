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Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Skibbe'nin yeni adresi çok şaşırttı

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2008-09'da Galatasaray'ı, ardından Eskişehirspor'u çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın başına geçti. Skibbe'nin yardımcılığını Türk teknik adam Serhat Umar yapacak.

Leverkusen'deki başarılı döneminden sonra Galatasaray'a gelen Michael Skibbe, şimdilerde Japon liginde sınav verecek. Türkiye'de Galatasaray ve Eskişehirspor'u çalıştıran Alman hoca, Japon takımı Sanfrecce Hiroshima'nın başına geçti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi çok şaşırttı! Yardımcısı da bir Türk

YARDIMCISI SERHAT UMAR

Fanatik'in haberine göre; Skibbe'nin yardımcılığını 38 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar yapacak. Genç ve başarılı çalıştırıcı son olarak Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımcılığını yapıyordu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi çok şaşırttı! Yardımcısı da bir Türk

TÜRKİYE DENEYİMİ YÜKSEK

Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.

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