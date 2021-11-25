Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Skibbe'nin yeni adresi çok şaşırttı

Leverkusen'deki başarılı döneminden sonra Galatasaray'a gelen Michael Skibbe, şimdilerde Japon liginde sınav verecek. Türkiye'de Galatasaray ve Eskişehirspor'u çalıştıran Alman hoca, Japon takımı Sanfrecce Hiroshima'nın başına geçti.

YARDIMCISI SERHAT UMAR

Fanatik'in haberine göre; Skibbe'nin yardımcılığını 38 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar yapacak. Genç ve başarılı çalıştırıcı son olarak Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımcılığını yapıyordu.

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Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.

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