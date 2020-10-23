Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum
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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum

23.10.2020 23:32 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:37
Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum

Azerbaycan'da yayın yapan "Türkiye'den Futbol" programına katılan Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, sarı kırmızılı kulüpte yeniden başkan olmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Azerbaycan'da yayın yapan "Türkiye'den Futbol" programında başkanlık seçimi ve teknik direktör Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanlığa aday olmayacağını net bir şekilde söyleyen Faruk Süren, Fatih Terim'in de yalnız bırakıldığını savundu.

İşte Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'in açıklamalarından satır başları;

"Seçim daha henüz yok, Mayıs ayında olacak. Önümüzde 7 aya yakın bir süreç var. Bu süreç ne olur... Mevcut yönetimimizde de gördüğüm kadarıyla bir ahenk yok. Yönetim ve sportif açıdan ahenk kurulamıyor. Bu ahenksizlik içinde de Galatasaray hak ettiği oyunu oynayamıyor ve teknik direktörümüzü de yalnız bırakıyorlar. Zor günler geçiriyoruz. En kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum."

"ADAY DEĞİLİM"

"Benim adaylığım söz konusu değil, şu anda bunu konuşmak da yanlış olur çünkü Mayıs ayında 7 ay var. Bu süreci geçirmek ve beklemek lazım."

"Galatasaray Başkanı ile teknik direktörünün iletişiminin basın yoluyla olması sakıncalı ve yanlış. Bir başkan ve teknik direktör, varsa tartışacakları konu, yüz yüze konuşur ve halleder."

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum

"G.SARAY'IN LEHİNE OLMAZ"

"Medya önünde bunun tartışması olmaz. Teknik direktörümüz böyle bir şey katiyen yapmaz ama başkan bunu yaparsa, bu yanlış bir yöntemdir. Bu kaosa varır, ayrılıklara neden olabilir. Bu ayrılıklardan fayda elde etmeye çalışanlar olabilir, Galatasaray'ın lehine olmaz."

"TERİM'İN ADAY OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

"Fatih hoca, çok iyi bir Galatasaraylıdır. Bugün yönetimde bulunan Galatasaraylılardan daha iyi Galatasaraylıdır ve Galatasaray'ı çok iyi tanıyan bir insandır."

"Fatih Terim'in başkanlığa aday olacağını zannetmiyorum, öyle bir niyeti olduğunu da düşünmüyorum. Adaylık konusunda çok yolumuz var. 7 ay bazen uzun, bazen kısadır ama bu gelişmeler için 7 ay uzun bir zamandır, bu gelişmeleri beklemek lazım."

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