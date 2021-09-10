Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti

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alatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yarsuvat, Galatasaray'da 2014-2015 sezonunda başkanlık yaptığı dönemde centilmenliği ve kibar üslubuyla tüm futbolseverlerin kalbine girmişti.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Duygun Yarsuvat, 2014-2015 sezonunda 77 yaşındayken sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yapmıştı.

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti

TARİHE GEÇMİŞTİ

Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.

KORONAYI ATLATTI

84 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, son dönemde koronavirüse yakalanarak hastalığı atlatmıştı.

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti - Haberler Spor
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