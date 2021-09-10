Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti

alatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yarsuvat, Galatasaray'da 2014-2015 sezonunda başkanlık yaptığı dönemde centilmenliği ve kibar üslubuyla tüm futbolseverlerin kalbine girmişti.