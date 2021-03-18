Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş geçtiğimiz gün skandal bir olaya karıştı. Hasan Şaş memleketi Adana'ya gideceği sırada havalimanında bir vatandaşla tartıştı. Üç kişinin zor zapt ettiği Hasan Şaş, tartışma yaşadığı adama "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" diye bağırarak tehdit etti.

Galatarasay'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti. Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

ERHAN ÖNAL'IN VEFAT HABERİ SONRASI DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uçak indikten sonra telefonu çalan Hasan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

KARŞILIKLI ATIŞMA: AĞZINI BURNUNU KIRARIM

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

GALATASARAY'DAN BU SÖZERLE AYRILMIŞTI: EN KÖTÜ GÜNÜMDE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜRLER

Hasan Şaş, Galatasaray'da bir dönem yardımcı antrenör görevindeydi. Hasan Şaş görevinden ayrıldığını bu sözlerle ifade etmişti. Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

(Sabah)