Galatasaray'ın bugün maçı olacak mı? Saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden oynanmadı?

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonu maçı olmamıştı. Peki bugün Pazartesi günü Galatasaray'ın maçı olacak mı? Galatasaray kimle oynayacak? Galatasaray'ın maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de karşılaşmalar heyecanla devam ediyor. Futbolseverler bugün Süper Lig'de Galatasaray'ın maçı olacak mı merak ediyor. Peki Galatasaray'ın maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN 14 ARALIK PAZARTESİ GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkartılmıştı. Bu bakımdan her hafta 10 maç oynandığı için 1 takım 1 maç bay geçmek zorundaydı. Bu bakımdan bu hafta da Galatasaray bay geçen takım oldu. Yani kısacası bu hafta, bugün Galatasaray'ın Süper Lig maçı olmayacaktır. Fakat yarın Türkiye Kupası vardır.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın önümüzdeki maçı 15 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçıdır.

GALATASARAYIN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Galatasaray 12. hafta maçı bu sebeple yoktur. Fakat 13. hafta maçı olacaktır.

GALATASARAY'IN DİĞER SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray diğer Süper Lig maçını 18 Aralık günü Fatih Karagümrük ile yapacak.