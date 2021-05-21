Galatasaray'ın bonservisini alamadığı Henry Onyekuru'yu Fenerbahçe bitiriyor

Sarı-Kırmızılılar'ın Henry Onyekuru için 11 Haziran'a kadar Monaco'ya 4.35 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Futbolcu alacaklarını çözüme kavuşturamayan Aslan'da bu paranın yatırılma ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe'nin Onyekuru'nun durumunu yakından takip ettiği ve Fransız ekibiyle masaya oturacağı belirtildi.

Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Henry Onyekuru'yu gözüne kestirdi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun tapusunun alınması için gereken 4.35 milyon euroluk ödemenin yapılması beklenmiyor. Terim, paranın Halil ve Gedson transferinde kullanılmasını rapor etmişti. Bu doğrultuda Monaco'da da forma bulması zayıf gözüken Onyekuru için Fenerbahçe ihtimali ortaya çıktı.

SADECE VALENCIA KATKI VERDİ

Fenerbahçe, bu sezon kanatlardan çok sıkıntı yaşadı. Sezon başında sakatlanıp formayı unutan Perotti, ikinci devrede kadroya katılan Bright Samuel, Sinan ve Ferdi, istenilen seviyelere çıkamadı. Sadece Enner Valencia performans gösterdi, o da bir süre sonra forvete çekildi. En az iki kanat düşünen Fenerbahçe, Onyekuru ismini ciddi şekilde masaya yatırdı. Monaco'nun istediği 4.35 milyon euronun ödenebileceği aktarıldı.

14 MAÇTA 5 GOL 4 ASİST

Galatasaray'a devre arasında kiralık gelen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma ile lige hızlı bir giriş yapıp, 5 gol 4 asist kaydetmişti. Sonrasında sakatlık ve annesini kaybetmesi sebebiyle form grafiği düşmüştü. Hızlı ve golcü bir profili olan Onyekuru, Sarı-Lacivertliler'in sorunlarını bitirebilecek tipte bir oyuncu.