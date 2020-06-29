Galatasaray'ın bitmeyen sakatlık kabusu! Galatasaray pandeminin ardından sakatlıktan çektiği kadar başka bir şeyden çekmedi.

Galatasaray pandeminin ardından sakatlıktan çektiği kadar başka bir şeyden çekmedi. Sarı kırmızılılarda sakatlar kervanına katılan son isim Mario Lemina oldu. Savunmadaki eksikler nedeniyle Donk'la birlikte stoperde görev yapan Gabonlu futbolcu karşılaşmanın 52. dakikasında sakatlandı ve direkt soyunma odasına gitti. Fatih Terim, Lemina'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı sahaya sürdü.

Linnes devam edemedi

Sarı kırmızılılarda Başakşehir önünde sakatlık yaşayan bir diğer isim ise Martin Linnes oldu. Mariano'nun yokluğunda ligde 5 maç sonra ilk 11'de şans bulan Martin Linnes karşılaşmanın 2. yarısında yaşadığı probleme rağmen bir süre sakat sakat oyun içinde kalmaya devam etti. Ancak Norveçli futbolcu daha fazla bu şekilde sahada kalamadı ve 79. dakikada kendisini yere bıraktı ve yerine Şener girdi.

3. maçta 5. sakatlık

Pandemi arasından sonra yeniden başlayan Süper Lig'de sarı kırmızılı takımda Rize'de ayağı kırılan Muslera ile ağır bir sakatlık yaşayan Andone sezonu kapatmıştı. Marcao maçlar başlamadan önce antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşarken takımın süper yıldızı Radamel Falcao da Gaziantep karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerini alamamıştı.

Kaynak: Hürriyet