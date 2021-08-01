Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi

Sarı-Kırmızılılar, sezon Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Ancak bu transferin perde arkasında bir kriz yaşandı. Alanya, bonservis bedelinin 25 milyon TL'lik kısmı için iki senet istedi. Başkan Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, senede kefil oldu.