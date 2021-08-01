Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi
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Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi

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Sarı-Kırmızılılar, sezon Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Ancak bu transferin perde arkasında bir kriz yaşandı. Alanya, bonservis bedelinin 25 milyon TL'lik kısmı için iki senet istedi. Başkan Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, senede kefil oldu.

Galatasaray yönetimi yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alanyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Berkan Kutlu'nun transferini olumlu sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz perşembe günü Berkan Kutlu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinin senet krizi

İKİ SENET İSTEDİ

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde, son dakikada senet krizi yaşandı. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, son gün, bonservis bedelinin 25 milyon liralık kısmı için 2 senet istediği öğrenildi.

ŞAHSİ KEFALET

Genel Kurulu'nun yapıldığı gün Ankara'da gerçekleşen zirvede, Çavuşoğlu'nun, Başkan Burak Elmas ve yönetimden bir ismin şahsi kefaletini istediği belirlendi.

Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinin senet krizi

Son dakika gelen bu talep sonrası görüşmelerin tıkandığı bildirildi. Daha sonra krizi çözmek isteyen Galatasaray Başkanı Elmas ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in, 25 milyon liralık senede kefil olarak problemi giderdiği ortaya çıktı.

MUTLU SON

Her iki isim 25 milyon TL'lik borcun altına imza attıkları ifade edildi. Galatasaray böylece Berkan transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi
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