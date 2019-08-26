Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi

26.08.2019 12:30

TRT muhabiri Volkan Kılıç, Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçının anonsunu, "Galatasaray sezona iyi başlayamadı. Geçtiğimiz hafta Denizli'de puan kaybetmişti bu haftaysa kendi taraftarının önünde galibiyetle tanışmak istiyordu Galatasaray ama ne yazık ki bu gerçek olmadı" diyerek yapmıştı.

KONYASPOR'DAN TEPKİ GELDİ

Konyaspor, Volkan Kılıç'ın yaptığı açıklama sonrasında tepkisi Twitter üzerinden gösterdi. Konyaspor, yaptığı paylaşımda 'Ne yazık ki' ifadesi, kızgın surat ve mikrofon emojisi kullandı.

VOLKAN KILIÇ ÖZÜR DİLEDİ

TRT muhabiri Volkan Kılıç, 'Ne yazık ki' ifadesi için Twitter'dan Konyaspor'u etiketleyerek özür diledi. Kılıç yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası yaptığım yayında, sehven kullandığım "ne yazık ki" ifadesinden dolayı, başta Konyaspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerden özür dilerim. Günün yorgunluğundan kaynaklanan bir iş kazası olduğunu değerlendirmenizi rica ediyorum. @konyaspor" ifadelerini kullandı.