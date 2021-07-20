Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
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Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın, 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PSV'yle karşılaşacak Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu.

THY SPONSORLU FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek" denildi.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
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Ali Gülhan
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