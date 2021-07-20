Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu

Galatasaray'ın, 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.