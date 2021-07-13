Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Kulübü'nün Yunanistan ekiplerinden Olimpiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da gördüğü çirkin tavrın ardından Türk Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Yunanistan'ın tutumu şiddetle protesto edildi.

Yunanistan ekiplerinden Olimpiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina'ya uçan Galatasaray, havalimanında çıkarılan zorluklar ve PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle ülkeye girme konusunda sorun yaşadı. Bu olayların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını da alarak Türkiye'ye döndü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından başta spor dünyası olmak üzere siyaset camiasından büyük tepkiler yükseldi. Konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Arda Turan: Maalesef insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık
Arda Turan: Maalesef insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Burak Elmas Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:27:53. #1.16#

title