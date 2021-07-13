Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Galatasaray Futbol Kulübü'nün Yunanistan ekiplerinden Olimpiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da gördüğü çirkin tavrın ardından Türk Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Yunanistan'ın tutumu şiddetle protesto edildi.

Yunanistan ekiplerinden Olimpiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina'ya uçan Galatasaray, havalimanında çıkarılan zorluklar ve PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle ülkeye girme konusunda sorun yaşadı. Bu olayların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını da alarak Türkiye'ye döndü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından başta spor dünyası olmak üzere siyaset camiasından büyük tepkiler yükseldi. Konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.