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Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı

Fenerbahçe ile sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin yeni adresi belli oldu. Alman basını, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncunun Stuttgart ile görüşmelere başladığını yazdı.

03.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:18

Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan sürpriz bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu. Alman yıldız, ülkesinin basınına göre Stuttgart'a gidecek. Alman basını, geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile de anılan Max Kruse için "Stuttgart'la görüşmeler başladı" ifadesini kullandı.

MAHKEMELİK OLDU

Şubat ayından itibaren kulüpten para alamadığını söyleyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile Fenerbahçe arasında hukuki süreç başladı.

KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra yeni sezonda Bundesliga'da mücadele edecek olan Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, daha sonrasında yaptığı açıklamada "Şaka yaptım" demiş ve kafaları karıştırmıştı.

Max Kruse, 26 haftalık Fenerbahçe kariyerinde 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
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