Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kosovalı golcünün menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli forma ile gösterdiği müthiş bir performansla transferin gözdesi olan ve yaz döneminde rekor bir ücretle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kosovalı golcünün menajeri konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'DAN BEKLENTİLERİ YÜKSEK"

Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar Vedat Muriqi ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Canatar, "Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp geçiremedi. Sonrasında koronavirüs sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil." dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile harikalar yaratan Kosavalı golcü Vedat Muriqi yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 17 gol ve 6 asiste imza atan Kosovalı golcü, transfer olduktan sonra İtalyan ekibinde 8 maçta forma giymesine rağmen gol yollarında etkisi kaldı.