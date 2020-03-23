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Merve Terim, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten üst üste paylaşımlar geldi. İdari Menajer Şükrü Hanedar, "Hesap vereceksiniz" diyerek sert tepki gösterdi.

23.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:19
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tepkiler dinmiyor. Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'in paylaşımları sonrası bir paylaşım da Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan geldi.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Şükrü Hanedar, Twitter'den paylaştığı mesajda Merve Çetin'in tweetini alıntılayarak "Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Hanedar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

Haberin Videosu:

Şükrü Hanedar'dan sert tepki Hesap vereceksiniz

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Haber Yorumları (10)
500
DOĞRUCULAR: Bjk maçı neden seyircisiz oynanıyor diye isyan edenler şimdi çıkmış hesap vereceksiniz diyor. İki yüzlülük bu
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CESUR YÜREK: Allah hemizi bu virüsten korusun,bu işin şakası yok, sağlık bakanlığının aldığı tedbirlere uyalım,bu tehlikenin ünlü,ünsüzü ,zengini fakiri olmaz,
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KADIKÖY: Oldu yok ya. Adam kronik hasta kim hesap verecek pardon. Daha ölmedi ya. Bi ölsün ondan sonra. Bu kadar çoluk çocuk ölüyor derdimiz terim yok ya. Yaşamış zaten yeterince
Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
UEFACUP: neyin hesabı full yabancı topcularına hesap sorsunlar. fatih terim insanda karantinada olan diğer insanlar ne hep bir torpille hayatınızı geçiriyorsunuz şükür edin azıcık
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
KORONA: orda burda para yiyip gezerken iyiydi sanki bi tek onda var
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
PORTUK: hehe hemen hesabı veririz derdimiz sadece terim sanki neyin kafası bu
Cevap Yaz 11 8 Yayından Kaldır
ALPEREN: Aynen bunlar kim okuyorki bunlara hesap
6 4 Yayından Kaldır
FAHRİ: sana demiyor üstüne alınma
5 1 Yayından Kaldır
ALPEREN: Sizde kim oluyorsunuzki size hesap verilecek gezmeseydiniz orda burda
Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
VARTOLU: hesapmı ne hesabı
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
500
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