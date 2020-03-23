Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten üst üste paylaşımlar geldi. İdari Menajer Şükrü Hanedar, "Hesap vereceksiniz" diyerek sert tepki gösterdi.
23.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:19
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tepkiler dinmiyor. Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'in paylaşımları sonrası bir paylaşım da Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan geldi.
"HESAP VERECEKSİNİZ"
Şükrü Hanedar, Twitter'den paylaştığı mesajda Merve Çetin'in tweetini alıntılayarak "Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
Hanedar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.