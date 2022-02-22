Galatasaray için havaalanında yatmıştı! Dünya yıldızı Denayer, ezeli rakip için geri dönüyor

Jason Denayer ile Lyon arasındaki bağlar kopmak üzere. Fransız ekibi, sezon sonunda mukavelesi bitecek 26 yaşındaki savunmacının taleplerini çok yüksek buldu. Fransız basınındaki haberlerde kulüp ve futbolcunun pazarlığı olumlu sonuçlanacak gibi gözükmediği yazılıyor.

TÜRKİYE GÜNDEME GELDİ

Jason Denayer'in temsilcilerinin Türkiye'deki kulüplerle temasa geçeceği öğrenildi. Belçika Milli Takımı'nın da 36 kez formasını giyen 26 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisi senelik 4 milyon euro civarında.

TRABZONSPOR'UN İHTİYACI VAR

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali çok yüksek olan Trabzonspor'un Vitor Hugo dışında o bölgede net bir oyuncusu yok. Bonservisi olmayan Denayer için Türkiye'den ağır basan kulübün Bordo-Mavililer olduğu aktarıldı.

GALATASARAY İÇİN SABAHLAMIŞTI

Galatasaray'da kiralık oynayan Denayer, havaalanında transferin son saatine kadar transferinin gerçekleşmesini beklemişti. Ancak Manchester City ve Galatasaray arasında anlaşma sağlanamamıştı.