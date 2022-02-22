Galatasaray için havaalanında yatmıştı! Dünya yıldızı Denayer, ezeli rakip için geri dönüyor - Haberler
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Galatasaray için havaalanında yatmıştı! Dünya yıldızı Denayer, ezeli rakip için geri dönüyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Fransız ekibi Lyon'dan ayrılmaya hazırlanan Jason Denayer'in menajerleri Trabzonspor'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da forma giyebilmek için havaalanında sabahlayan Belçikalı yıldız için konuşulanlar şaşırttı.

Jason Denayer ile Lyon arasındaki bağlar kopmak üzere. Fransız ekibi, sezon sonunda mukavelesi bitecek 26 yaşındaki savunmacının taleplerini çok yüksek buldu. Fransız basınındaki haberlerde kulüp ve futbolcunun pazarlığı olumlu sonuçlanacak gibi gözükmediği yazılıyor.

Galatasaray için havaalanında yatmıştı! Dünya yıldızı Denayer, ezeli rakip için geri dönüyor

Jason Denayer'in temsilcilerinin Türkiye'deki kulüplerle temasa geçeceği öğrenildi. Belçika Milli Takımı'nın da 36 kez formasını giyen 26 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisi senelik 4 milyon euro civarında.

Galatasaray için havaalanında yatmıştı! Dünya yıldızı Denayer, ezeli rakip için geri dönüyor

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali çok yüksek olan Trabzonspor'un Vitor Hugo dışında o bölgede net bir oyuncusu yok. Bonservisi olmayan Denayer için Türkiye'den ağır basan kulübün Bordo-Mavililer olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da kiralık oynayan Denayer, havaalanında transferin son saatine kadar transferinin gerçekleşmesini beklemişti. Ancak Manchester City ve Galatasaray arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Jason Denayer, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Haberler

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