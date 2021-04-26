Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı

Devre arasında geldiği ilk günlerde lige fırtına gibi giren Henry Onyekuru, sonrasında gösterdiği düşük performansla Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye attı. Teknik Direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon Nijeryalı futbolcunun bonservisinin alınmamasına karar verdi. Onyekuru için kullanılması planlanan para, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes transferinde harcanacak.

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun ikinci dönemi erken sonlanıyor. Bir yıllığına kiralandığı sezonda takımın şampiyonluğunda büyük sahibi olan Nijeryalı futbolcu, bu kez beklentilerin altında kaldı. Devre arasında geldikten sonra lige hızlı bir giriş yapan Onyekuru'nun performansında aynı şekilde düşüş görüldü. Terim, istikrarından şüphe duyduğu futbolcusunun bonservisinin alınmaması için rapor verdi.

PERDE ARKASI HALİL VE GEDSON

Sabah'ta yer alah habere göre; Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalarda yükselen performansı sebebiyle Onyekuru'ya ayrılan para bu iki futbolcu için harcanılacak. Monaco'dan 4.3 milyon euro satın alma opsiyonuyla gelen Onyekuru için bu maliyet karşılanmayacak.

GEDSON YİNE KİRALIK

Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli el yakan Gedson'u yine kiralama formulüyle bir yıl daha kadroda tutmaya çalışacak. Halil için 5 milyon euro talep eden Brentford indirime zorlanacak.