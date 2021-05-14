Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Anthi Vasilantonaki'yi yeniden kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Anthi Vasilantonaki'yi transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Anthi Vasilantonaki'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda da Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Vasilantonaki, geride kalan sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan