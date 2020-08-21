Galatasaray hazırlık maçı takvimi belli oldu! Galatasaray 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı takvimi
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Galatasaray hazırlık maçı takvimi belli oldu! Galatasaray 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı takvimi

Galatasaray, 2020-2021 sezonu öncesi yapılacak hazırlık maçlarını duyurdu. İlk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacak olan sarı kırmızılı takım, ilk mücadelesini TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor'a karşı verecek. İşte, Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimi...

Galatasaray hazırlık maçı takvimi belli oldu! Galatasaray 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı takvimi
21.08.2020 21:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:01

2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu. İlk hazırlık maç 24 Ağustos Pazartesi Eyüpspor karşısında olacak, ikinci karşılaşma ise 28 Ağustos'ta TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la gerçekleştirilecek.

GALATASAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray ilk üç maçı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacak. İlk olarak 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile karşılaşacak.

İkinci maçında 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın Florya'daki son rakibi, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor olacak. 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü gerçekleşecek mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Sarı kırmızılı takım, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile saat 17.00'de karşılaşacak. Ardından Kasımpaşa'yı konuk edecek olan takım, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de İstanbul ekibi ile karşı karşıya olacak.

2020-2021 SEZONU ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Galatasaray Spor Kulübübn resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle:

Galatasaray hazırlık maçı takvimi belli oldu! Galatasaray 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı takvimi

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