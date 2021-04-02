Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda cezalı futbolcular DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao'nun dışında Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu da yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan milli takım kampından gece yarısı İstanbul'a gelen Gedson Fernandes, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Hatay'a hareket ederek müsabaka öncesinde bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda cezaları olan DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao ile Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu yer almadı. Kamp kadrosunda bulunan futbolcular ise şöyle:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, James Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."

(İHA)

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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