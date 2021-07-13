Galatasaray, Hagi'nin veliahtı için bastırıyor! Slavia Prag Başkanı, Stanciu görüşmesini doğruladı
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Galatasaray, Hagi'nin veliahtı için bastırıyor! Slavia Prag Başkanı, Stanciu görüşmesini doğruladı

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin bir numarasında Slavia Prag forması giyen ve oyun tarzı efsane futbolcu Hagi'ye benzetilen Nicolae Stanciu yer alıyor. Çek ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, sarı-kırmızılı kulübün yıldız futbolcuya olan ilgisini doğruladı. Tvrdik yaptığı açıklamada, "Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak bir anlaşma olmadı" dedi. Öte yandan sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu için verdiği teklifi artırdığı öğrenildi.

Yeni sezonda kadrosunu oyun görüşü güçlü ve teknik seviyesi yüksek bir 10 numarayla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu için tüm şartları zorluyor. Slavia Prag'da forma giyen yıldız oyuncu için Çek ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIZ İÇİN TEKLİF VERMEK HER KULÜBÜN HAKKI"

Fotomaç'ın haberine göre; Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Nicolae Stanciu için Galatasaray'la yaptığı görüşmeleri, "Oyuncularımız için teklif vermek her kulübün hakkıdır. Ancak, teklifi kabul etmemiz için hem Slavia hem de oyuncu için ilginç bir teklif olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak bir anlaşma olmadı" sözleriyle açıkladı.

45 MAÇTA 16 GOL VE 8 ASİST ÜRETTİ

Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon euro olarak belirlerken, Cimbom rakamı aşağıya çekmeye çalışmıştı. Galatasaray'ın hedefi, transferi 4 milyon euro bitirmekti. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

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Galatasaray, Hagi'nin veliahtı için bastırıyor! Slavia Prag Başkanı, Stanciu görüşmesini doğruladı
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