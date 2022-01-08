Süper Lig'deki son 8 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşen Galatasaray, 20. haftada Giresunspor'u konuk edecek. Galatasaray - GZT Giresunspor maçı canlı izle! Galatasaray - GZT Giresunspor maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim?

GALATASARAY - GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - GZT Giresunspor maçı 8 Ocak Cumartesi saat 19:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - GZT GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR CANLI İZLE!

GALATASARAY - GZT GİRESUNSPOR İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Kaan, Ömer, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Babel, Halil

Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunção, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Bartuğ, Arda

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde

KRİTİK İSİMLER SINIRDA

Marcao ve Kerem kart cezalısı. Muslera ve Diagne sakat. Feghouli ve Mohamed ise Milli Takım'da. Alpaslan, Aanholt, Taylan ve Fatih Öztürk izolasyonda. Berkan, Nelsson ve Yedlin ise sarı kart sınırında.

BOEY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da 30 Eylül'deki Marsilya maçında sakatlanan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Giresunspor karşısında ilk 11'de başlayacak.

GALATASARAY - GZT GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

ÖZGÜR YANKAYA(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

ERCAN DAĞDEVİREN(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

ŞABAN GÜVEN EKER(Temsilci)

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