Galatasaray - GZT Giresunspor maçı canlı izle! Galatasaray - GZT Giresunspor maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? - Haberler
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Galatasaray - GZT Giresunspor maçı canlı izle! Galatasaray - GZT Giresunspor maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim?

Galatasaray - GZT Giresunspor maçı canlı izle! Galatasaray - GZT Giresunspor maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim?
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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray bugün GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Maçın başlamasına dakikalar kala futbol severler, Galatasaray - GZT Giresunspor maçı canlı izle! Galatasaray - GZT Giresunspor maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? araştırması yapıyor. Galatasaray - GZT Giresunspor maçı canlı izleme linki var mı? Galatasaray - GZT Giresunspor maçının hakemleri kimler?

Süper Lig'deki son 8 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşen Galatasaray, 20. haftada Giresunspor'u konuk edecek. Galatasaray - GZT Giresunspor maçı canlı izle! Galatasaray - GZT Giresunspor maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim?

Galatasaray - GZT Giresunspor maçı 8 Ocak Cumartesi saat 19:00 'da başlayacak.

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR CANLI İZLE!

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Kaan, Ömer, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Babel, Halil

Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunção, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Bartuğ, Arda

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde

Marcao ve Kerem kart cezalısı. Muslera ve Diagne sakat. Feghouli ve Mohamed ise Milli Takım'da. Alpaslan, Aanholt, Taylan ve Fatih Öztürk izolasyonda. Berkan, Nelsson ve Yedlin ise sarı kart sınırında.

Galatasaray'da 30 Eylül'deki Marsilya maçında sakatlanan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Giresunspor karşısında ilk 11'de başlayacak.

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

ERDİNÇ SEZERTAM(AVAR)

ÖZGÜR YANKAYA(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

ERCAN DAĞDEVİREN(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

ŞABAN GÜVEN EKER(Temsilci)

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