SPOR Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'de

Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'deOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Galatasaray, özel uçakla maçın oynanacağı İzmir'e geldi.