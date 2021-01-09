Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Gençlerbirliği hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği şifresiz canlı izleniyor mu?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği şifresiz canlı izlenecek mi? Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
Meraka beklediği maçta Galatasaray-Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, hakemi kim? Galatasaray-Gençlerbirliği şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK MI?
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ücretli yayın platformu, BeinSport'tan yayınlanacak.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Galatasaray-Gençlerbirliği Maçı 09 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİMAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Gençlerbirliği Maçı 19:00'de başlayacak.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.