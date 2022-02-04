Galatasaray, Gedson Fernandes'in intikamını alacak! Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor
- Güncelleme:
Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, siyah-beyazlıların yıldızı Cyle Larin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Tarihi bir misilleme hazırlığı içinde olan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın henüz yeni sözleşme imzalayamadığı Kanadalı golcüyle masaya oturacak.
Sezon başında Ghezzal'i, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da taraftarların yönetime tepkisi dinmiyor. Siyah-beyazlılara karşı hamle yapmak için kolları sıvayan Galatsaray, Cyle Larin'le görüşmelere başlıyor.
Sabah'ın haberine göre, Siyah-beyazlıların 1 milyon 750 bin Euro'luk önerisine karşılık 2.5 milyon Euro'da ısrar eden Kanadalı yıldıza "İster kabul et, ister git" cevabı verildi Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için 6 ay önce başlayan görüşmeler, olumsuz sonuçlandı.
Bunun üzerine Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan, istediği ücrette indirime gitmeyen Cyle Larin'i transfer etmek için girişimlere başlıyor. Kanadalı forvetin daha önce Galatasaray'a önerildiği ancak Cimbom'un etik olmadığı gerekçesiyle bu transfer için devreye girmediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'ın almasıyla misilleme yapmaya karar verdi. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyu kadroya katarak hücum hattını güçlendirmeyi planlarken, camiadaki yüksek tansiyonu da biraz olsun düşürmeyi hedefliyor.