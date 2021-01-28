Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray transferde vites artırdı. İrfan Can Kahveci'ye alternatif olarak belirlenen Gedson Fernandes ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Konu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray Benfica ile anlaşırsa, Fernandes 6 aylığına Galatasaray forması giyecek.

İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galtasaray, bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif olarak Gedson Fernandes'i belirledi.

GEDSON FERNANDES İÇİN İLETİŞİME GEÇİLDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı ekip daha önce de temasa geçtiği Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti.

OYUNCU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Gelen bilgilere göre Galatasaray genç oyuncu ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı ekibinin Benfica ile kiralık anlaşma üzerine görüştüğü belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 60 MİLYON EURO

Portekiz futbolunun gelecekte çok şey beklediği Fernandes, Tottenham'a 60 milyon satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı. İngiliz ekibinde fazla süre bulamayan yıldız oyuncu bu sezon sadece 2 maçta forma giydi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Fernandes iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 1 saatlik süreç içinde konuyla ilgili olarak 5 binden fazla paylaşım yapıldı.