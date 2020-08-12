Galatasaray Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı Galatasaray'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ahmet Çalık, Radamel Falcao, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Emre Akbaba, Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti.

Hastanede sağlık kontrolü yapılmayan diğer futbolcuların, yarın kontrolden geçeceği belirtildi.

Kaynak: AA