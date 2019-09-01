Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı!
Radamel Falcao'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, Brighton'ın golcü oyuncusu Florin Andone ile de el sıkıştı.
Galatasaray, Brighton'ın Rumen oyuncusu Florin Andone ile anlaştı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
21 KEZ MİLLİ OLDU
Geçtiğimiz sezon Brighton ile 28 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 5 gol attı. Golcü oyuncu 21 kez de Romanya Milli Takım formasını giydi.