Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı!

01.09.2019 23:00

Galatasaray, Brighton'ın Rumen oyuncusu Florin Andone ile anlaştı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

21 KEZ MİLLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Brighton ile 28 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 5 gol attı. Golcü oyuncu 21 kez de Romanya Milli Takım formasını giydi.