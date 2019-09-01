Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı!

Radamel Falcao'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, Brighton'ın golcü oyuncusu Florin Andone ile de el sıkıştı.

01.09.2019 23:00
Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı!

Galatasaray, Brighton'ın Rumen oyuncusu Florin Andone ile anlaştı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

21 KEZ MİLLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Brighton ile 28 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 5 gol attı. Golcü oyuncu 21 kez de Romanya Milli Takım formasını giydi.

Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı!
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