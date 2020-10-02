Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı

02.10.2020 00:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:33

Türk futbolunda 1981-82 sezonundan sonra ilk kez 3 Büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa kupalarında grup aşamasını göremedi.

Galatasaray'ın Rangers'a yenilip UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalamamasının ardından 39 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Üç büyükler olarak anılan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1981-82 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Kupalarında gruplara (eski yıllarda 1.tur ve sonrası, yeni dönemde grup aşaması ve sonrası) kalamadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında yer alamadığı bu sezon Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye, Galatasaray ise play-off aşamasında Rangers'a elendi. Üç büyükler böylece turnuva bölümüne geçemedi

1981-82 sezonunda Türkiye'yi Avrupa Kupalarına Trabzonspor, Ankaragücü ve Adanaspor temsil etmişti. Sonraki yıllarda üç büyüklerden en az biri 1.tur ya da grup aşamasında yer almıştı

1995-96 SEZONUNDA EKİM AYINI GÖREMEDİK

1995-96 sezonunda Galatasaray ön eleme turu aşamasında Sparta Prag'a Ağustos ayı içinde, Beşiktaş yine ön eleme turu aşamasında Rosenborg'a Ağustos ayı içinde elenirken Fenerbahçe ön elemeyi geçmiş ama 1.tur aşamasında Real Betis'e 26 Eylül 1995 tarihinde elenmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı
Haber Yorumları (1)
PAOK: Neden acaba
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ebru Şallı Özlem Yıldız Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Mbaye Diagne Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Avrupa Kocaeli Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 00:52:16. #1.14#
title