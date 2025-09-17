Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı merak konusu oldu. Son oynanan maçlar sonrası bu farkın ne olduğu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de iki büyük rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı, futbolseverlerin merak ettiği bir konu haline geldi. Son oynanan maçların ardından bu farkın ne olduğu, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte detaylar...
GALATASARAY'DA SON DURUM
Galatasaray, Süper Lig 2025-26'nın ilk 5 haftasını 5 galibiyetle tamamlamış durumda.
Galatasaray 15 puanla 1. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Fenerbahçe, Süper Lig 2025-26'nın ilk 5 haftasını 3 galibiyet 1 bereberlikle tamamlamış durumda.
Fenerbahçe 11 puanla 2. sırada yer alıyor.
Bu sonuçlarla Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puan farkı bulunuyor.