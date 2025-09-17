Haberler

Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?

Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı merak konusu oldu. Son oynanan maçlar sonrası bu farkın ne olduğu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de iki büyük rakip Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı, futbolseverlerin merak ettiği bir konu haline geldi. Son oynanan maçların ardından bu farkın ne olduğu, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte detaylar...

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray, Süper Lig 2025-26'nın ilk 5 haftasını 5 galibiyetle tamamlamış durumda.

Galatasaray 15 puanla 1. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, Süper Lig 2025-26'nın ilk 5 haftasını 3 galibiyet 1 bereberlikle tamamlamış durumda.

Fenerbahçe 11 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bu sonuçlarla Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puan farkı bulunuyor.

PUAN DURUMU

Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.