Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan sarı kırmızılılarda, Mariano'da sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya dönecek. Galatasaray, 2 futbolcudan boşalan sağ bek mevkini Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile doldourmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. Premier Lig'den beklediği teklifi alamayan Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Temmuz ayında serbest kalacak deneyimli sağ bek için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek. Yunan ekibi Olympiakos ile 162 maça çıkan Omar Elabdellaoui, 11 gol atıp 14 kez de asist yaptı.