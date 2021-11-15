Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? GS FB derbi biletleri kaç TL? Galatasaray tribün kategori bilet fiyatları!
21 Kasım'da oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi sporseverler bilet satın almak için araştırma yapmaya başladı. Peki, GS FB derbi biletleri kaç TL? Galatasaray tribün kategori bilet fiyatları! Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Galatasaray A.Ş. Süper Lig 13. Hafta maçında, 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fenerbahçe A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'ndakarşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 15 Kasım Pazartesi günü saat 14:00'da passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.
15 Kasım Pazartesi günü saat 14:00'da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 16 Kasım Salı günü saat 14:00'te rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri, saat 14.00'te 2019 - 2020 sezonu kombine sahipleri, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkacak!
• 1. Kategori - 1.250,00 ₺
• 2. Kategori - 1.100,00 ₺
• 3. Kategori - 1.000,00 ₺
• 4. Kategori - 1.000,00 ₺
• 5. Kategori - 750,00 ₺
• 6. Kategori - 600,00 ₺
• 7. Kategori - 400,00 ₺
• 8. Kategori - 300,00 ₺
• 9. Kategori - 250,00 ₺
• 10. Kategori - 175,00 ₺
• 11. Kategori - 150,00 ₺
• 12. Kategori - 125,00 ₺
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
Haberler.com - Gündem