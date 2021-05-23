Galatasaray, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçti
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Galatasaray, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçti

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Galatasaray'da başkanlık seçimi için hazırlıklar sürerken Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri yapılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar Milli Takım'ın yıldızları Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti.

Galatasaray'da başkan ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in hazırladığı transfer listesi doğrultusunda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak çalışmaları bizzat kendisi yürütüyor. Önceliği yerli transferi olan Aslan'ın hedefinde Kenan Karaman ve Kaan Ayhan var.

GALATASARAY İMZA PARASI ÖNERECEK

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Kenan'ın yıllık 1.2 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır. Üstelik 27 yaşındaki futbolcuya imza parası da önerilecek. Fortuna Düsseldorf'la olan mukavelesi 30 Haziran itibarıyla bitecek olan Kenan Karaman, bu sezon ikinci ligde 27 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kenan'ın özellikle milli formayla gösterdiği performans, Terim'in listesine girmesinde en önemli rolü oynadı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Fatih hocanın iki transfer döneminde de vazgeçmediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan da tekrar gündemde. Galatasaray geçen yaz 2.5 milyon euroluk çıkış ücretini ödeyemediği için oyuncuyu Sassuolo'ya kaptırmıştı. Ancak İtalyan ekibi üçlü savunma oynamasına rağmen Kaan süre almakta çok zorlandı. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Galatasaray cephesi bu fırsattan yararlanıp milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışacak.

Galatasaray, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçti
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