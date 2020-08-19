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Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Skidika ile yollar ayrılıyor.

Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
19.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:56

Transfer dönemine hızlı giren ve ardı ardına kadrosuna yeni isimler dahil eden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 5 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Oyuncu arayışlarını sürdüren ve gelecek isimler kadar gidecek isimlerin de merak konusu olduğu sarı-kırmızılılarda Maicon, Mariano, Nagatomo ile yollar ayrılmış, kiralık sözleşmeleri sona eren Lemina, Seri, Andone ve Onyekuru ise takımlarına dönmüştü.

Bu isimlerin yanında birçok oyuncuyla daha yollarını ayıracak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler arasında Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Skidika bulunuyor.

5 FUTBOLCUYA İMZA ATTIRDI

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna dahil etti.

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