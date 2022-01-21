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Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti

Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü'nün 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevini yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray Kulübü'nün 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevini yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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