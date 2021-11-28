Galatasaray ve Mustafa Cengiz sevenlerini, sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama üzdü. Kulüpten yapılan açıklama "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik" idi. Bu haber, "Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz öldü mü? Mustafa Cengiz neden öldü?" sorularının yanıtlarını merak ettirdi.

GALATASARAY ESKİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ ÖLDÜ MÜ?

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda "Önceki Başkanımız Sn.Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye ifade etti.

MUSTAFA CENGİZ NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Cengiz, 7 Mayıs 2020'de 10 saat süren bir beyin ameliyatı oldu. Operasyon başarılı geçti. 18 Mayıs'ta ise mide kanaması sebebiyle ikinci kez ameliyat oldu.

10 Ağustos 2021'de düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi. 2 Eylül 2021'de yoğun bakıma alındı ve 28 Kasım 2021 tarihinde 71 yaşında iken hayatını kaybetti.

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