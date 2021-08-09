Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz getirildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz getirildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri Turgay Zeytingöz oldu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri Turgay Zeytingöz oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın genel menajerliğini yapacak Turgay Zeytingöz'e başarı dileğinde bulunuldu.

Turgay Zeytingöz, 2011-2017 yıllarında Ümit Milli Basketbol Takımı'nda menajerlik yaptı ve görev süresi boyunca bir Avrupa Şampiyonluğu, iki kez Avrupa üçüncülüğü yaşadı. 2010'da eş zamanlı olarak Banvit Basketbol Kulübünde göreve başlayan Turgay Zeytingöz, 10 yıl süren Banvit kariyerinde Türk basketboluna birçok genç oyuncu yetiştirilmesine katkıda bulundu. Turgay Zeytingöz, Bandırma Kırmızı ile TBL şampiyonluğu, A takımda ise Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi finali ile Türkiye Kupası şampiyonluğu başarıları elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Kopenhag'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Victor Nelsson maça yedek kulübesinde başladı
Kopenhag'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Victor Nelsson maça yedek kulübesinde başladı
Dillere destan karşılamayla gelen Falcao, şimdi fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
Dillere destan karşılamayla gelen Falcao, şimdi fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz getirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:44:33. #1.14#

title