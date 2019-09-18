Galatasaray, dün hapisten çıkan Pavel Mamaev'e talip oldu

18.09.2019 17:40

Zenit Saint Petersburg'da forma giyen Aleksandr Kokorin ve Krasnodar'da top koşturan Pavel Mamaev, geçtiğimiz yılın ekim ayında hapse girmelerinin ardından dün şartlı olarak tahliye edilmişlerdi.Aralarında Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'ın da olduğu iki kişiyi bir kafede darp ettikleri gerekçesiyle hüküm giyen iki futbolcudan Mamaev hakkında Rusya'dan gelen bir açıklama ise gündeme bomba gibi düştü.

TRANSFERİ KOLAY DEĞİL

Rus futbol antrenörü Alexander Petrenko, ülkesinde yayım yapan Sport Ekspress gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajda Galatasaray'ın 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu ancak transferin kolay olmadığını söyledi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR

43 yaşındaki teknik adam, konuyla ilgili olarak verdiği demeçte "İki gün evvel hapishane görevlileriyle yaptıkları maçın ardından kendileriyle görüştüm. Galatasaray, Mamaev'i istiyor. Ancak oyuncunun yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle bu transferi nasıl gerçekleştireceklerini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)