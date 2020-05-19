Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak Galatasaray, başlattığı 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacak. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL'den satış sunulurken, genel satış rakamı ise 149 TL olarak açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılacağını duyurulurken, Galatasaray Kulübü de taraftarlarına yönelik bir kampanya başladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından "Sensiz Olmaz Galatasaray" ismiyle başlatılan kampanyaya katılacak taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasaray'ın sahasında oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konulacak. KOMBİNE SAHİPLERİNE 123, GENEL SATIŞ FİYATI 149 TL Taraftarların "www.sensizolmazgs.com" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, kombine sahipleri için 123 liradan satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 149 lira olarak belirlendi. Kampanyada taraftarlar, dilerlerse aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tribünde yan yana yer alma fırsatına da sahip olacak. Kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sensizolmazgs.com" adresinden blok numarasını seçerek görebilecek. Kaynak: AA