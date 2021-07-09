Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Güneş'in "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin" ifadelerine yönelik yazılı bir açıklama yayınlayan Galatasaray Kulübü, "Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik. Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyonun her safhası detaylıca planlanmıştır" dedi.

EURO 2020'ye gruplarda veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, dün yaptığı basın toplantısında açıklamalar yaparken oyunculardan Taylan Antalyalı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"TAYLAN ANTALYALI İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM"

Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

"SPORCU SAĞLIĞI GALATASARAY'IN ÖNCELİKLERİNDENDİR"

Şenol Güneş'in sosyal medyada büyük tepki çeken sözlerine Galatasaray Kulübü'nden yanıt gecikmedi. "Sn. Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı için yaptığı talihsiz açıklamalar hakkında" başlığıyla yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'ya patladı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'ya patladı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş Selin Şekerci Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:11:23. #1.15#

title